F1 : Chargé par Verstappen, Hamilton lâche sa réponse

Premier sur la grille de départ lors du Grand Prix d’Australie, Max Verstappen a vu Lewis Hamilton lui passer devant dès le premier tour de course. Un dépassement que n’a pas apprécié le Néerlandais, qui estime avoir été tassé hors de la piste par le Britannique. Ce dernier lui a répondu et a une version des faits bien différente.

Au terme d’une fin de Grand Prix chaotique, Max Verstappen est sorti vainqueur à Melbourne. Pourtant, la course avait mal débuté pour le double champion du monde en titre. Premier sur la grille de départ, il a été dépassé par George Russell dès le départ, avant d’être attaqué par Lewis Hamilton dans le virage trois. Une manœuvre que n’a pas appréciée Max Verstappen, qui estime que le Britannique ne lui a pas laissé assez de place et l’a poussé hors de la piste.

« Il m’a littéralement poussé hors de la piste »

« Je pense qu’avec ces nouvelles règles qui sont établies, si vous êtes à l’extérieur, si vous êtes devant à la corde, vous devez avoir de l’espace à la sortie, ce que je pensais qu’il me donnerait. Mais il m’a littéralement poussé hors de la piste. Je vais le soulever lors du prochain briefing mais je ne veux pas non plus en faire une grosse affaire. Je n’avais pas besoin d’être agressif comme lui. Mais quand les règles sont écrites comme ça, je pense qu’elles doivent être respectées », a déclaré Max Verstappen.

« Nous ne nous sommes pas touchés et c’est ça la course »