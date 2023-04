F1 : Catastrophe pour Gasly et Ocon, ils imitent Verstappen, Hamilton et Vettel

Arnaud De Kanel

Pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, un Grand Prix a été arrêté à trois reprises par le drapeau rouge. Vous le devinerez, il y a eu un sacré carnage dans ce Grand Prix d'Australie, chez Alpine notamment où Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont accrochés. En revanche, ce n'est pas la première fois que deux coéquipiers sont impliqués dans le même accident.

Le Grand Prix d'Australie aura réservé un spectacle incroyable qui n'a fort heureusement pas remis en cause l'intégrité physique des pilotes, et pourtant, il y avait de quoi. Notamment pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux coéquipiers se sont percutés violemment au deuxième restart, causant leurs abandons. Les pilotes Alpine repartent donc de Melbourne sans le moindre point mais avec toutes leurs dispositions physiques. Au bal des coéquipiers impliqués dans le même accroché, ils rejoignent plusieurs cavaliers de prestige comme Lewis Hamilton ou encore Max Verstappen.

CETTE RELANCE DE COURSE 😳😳😳#AusGP #F1 pic.twitter.com/36wWZFL3z0 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 2, 2023

Rosberg-Hamilton, une évidence

Ça ne pouvait que se terminer comme ça entre ces deux pilotes. Lewis Hamilton et Nico Rosberg se sont livrés une guerre sans merci chez Mercedes, l'une des plus grandes entre coéquipiers. En 2016, A Barcelone, leur rivalité va prendre un autre tournant avec un accrochage qui fera date. A la recherche d'une victoire après 4 courses difficiles, Hamilton se fera dépasser par Rosberg avant de tenter de reprendre le dessus pour finalement se faire tasser dans l'herbe par l'Allemand, le percuter et terminer dans les graviers à ses côtés. Ils avaient récidivé en Autriche cette même année mais ils étaient restés en course.

Verstappen-Ricciardo, un crash à plus de 300km/h

A Baku en 2018, un drame a été évité. Bloqué par Max Verstappen qui n'avait cessé de zigzaguer pour lui fermer la porte, Daniel Ricciardo percutait l'arrière de la monoplace de son coéquipier à plus de 300km/h. Les deux Red Bull avaient fini au tapis et cet accident n'était pas resté sans conséquence. En effet, il est l'une des causes du départ de l'Australien vers Renault en 2019.

Vettel-Räikkönen, l'adieu au titre

En 2017, Sebastien Vettel bataillait avec Lewis Hamilton pour décrocher le titre de champion du monde. Parti en pole à Singapour, l'Allemand avait de grandes chances d'y croire. Il avait réalisé un super départ mais avait emmené Max Verstappen vers son coéquipier Kimi Räikkönen. Pris en sandwich par les Ferrari, Verstappen et les deux monoplaces au cheval cabré n'avaient pu éviter l'accident. Après cette course, la fin de saison de Vettel aura viré au cauchemar et il laissera filer le titre. L'Allemand s'était également accroché avec Charles Leclerc en 2019 au Brésil et avec Mark Webber en Turquie en 2010.

Prost-Senna, Ocon-Perez...

Ces accidents entre coéquipiers ne sont pas sans rappeler celui d'Ayrton Senna avec Alain Prost au Japon en 1989, ou encore celui de David Coulthard et Mika Häkkinen en Autriche en 1999. Plus récemment, Esteban Ocon et Sergio Perez, alors chez Racing Point, s'étaient accrochés à deux reprises en 2017, à Spa et à Bakou, avant un ultime accrochage en 2018 à Singapour. A Silverstone, en 2019, Romain Grosjean et Kevin Magnussen avaient également été impliqués dans un accident avec leur Haas.