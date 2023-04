F1 : La lourde accusation de Mercedes contre Verstappen

Arnaud De Kanel

A Melbourne, la Red Bull de Max Verstappen n'a pas paru aussi forte qu'à l'accoutumée. Surpuissante depuis le début de saison, la monoplace du Néerlandais n'a étonnement pas creusé un énorme écart dimanche, notamment face à la Mercedes de Lewis Hamilton. Pour George Russell, le double champion du monde en titre a tout simplement cache son jeu pour éviter... des sanctions de la FIA.

Victorieux du Grand Prix d'Australie pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen poursuit sur sa lancée. Sa monoplace semble innarêtable et surtout largement supérieures aux autres voitures du plateau. Mais à Melbourne, le plus grand écart entre le Néerlandais et son dauphin n'aura été que d'une dizaine de secondes. Un fait inhabituel depuis le lancement de la saison et qui interroge sur les performances réelles de la RB19. Mais chez Mercedes, tout cela n'est qu'un écran de fumée. En effet, George Russell estime que Max Verstappen a volontairement géré sa course de façon à ne pas écraser la concurrence pour que la FIA évite de se pencher sur le sujet et revoit ses règles.

«Je pense qu’ils sont presque gênés de montrer leur plein potentiel»

« C’est sûr qu’ils se retiennent. Je pense qu’ils sont presque gênés de montrer leur plein potentiel parce que plus quelqu’un semble rapide, plus un sport va essayer de les retenir d’une manière ou d’une autre. En F1 cela a souvent été le cas et il y a toujours des prétextes plus ou moins réels pour lancer un changement de règles », a lâché George Russell dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

«Max n’a aucune raison de pousser à fond»