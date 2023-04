F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen a frôlé la catastrophe

La rédaction

Le Grand Prix d'Australie, le troisième cette saison a été chaotique avec pas moins de huit abandons au terme des 53 tours de course. Trois drapeaux rouge ont été déployés, un record en Formule 1, ayant donné lieu à trois nouveaux départs. Nouveaux départs qui auraient pu coûter la place de leader de Max Verstappen, sous la menace constante de Lewis Hamilton. Mais heureusement pour Red Bull et malheureusement pour Mercedes, ça n'a pas été le cas.

A deux tours de la fin, le drapeau rouge se lève causant une interruption de la course suivie d'un départ arrêté. Un moment charnière de ce Grand Prix d'Australie car tout peut se jouer. Lewis Hamilton était deuxième derrière Verstappen et aurait bien voulu lui jouer un mauvais tour et remporter son premier Grand Prix depuis novembre 2021. Christian Horner, le directeur de Red Bull comprend la décision de la F1 de faire un départ arrêté à deux tours de la fin même s'il est conscient que c'était un moment dur à gérer pour son pilote néerlandais.

«Ça devient une loterie»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Christian Horner comprend ce départ arrêté, contrairement aux autres écuries : « C’est quelque chose qui a été discuté. Je pense qu’il y a toujours eu une préférence pour finir dans des conditions de course, donc si l’arrêt de la course leur permet de remettre le circuit en ordre, plutôt que de faire les derniers tours sous une voiture de sécurité, c’est la bonne chose à faire. Le problème, c’est que lorsque vous êtes la voiture de tête et que vous contrôlez une avance de 10 secondes depuis le début de l’après-midi, tout à coup, c’est une énorme variable qui devient un peu une loterie. »

«C'était frustrant»