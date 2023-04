F1 : Gasly, Ocon… Catastrophe pour Alpine

Arnaud De Kanel

Ce dimanche en Australie, l'écurie Alpine est passée par toutes les émotions. Alors que tout se profilait plutôt bien pour les monoplaces françaises, en particulier celle de Pierre Gasly, se sont percutés à deux tours de l'arrivée. Les tricolores repartent donc de Melbourne avec d'immenses regrets mais surtout beaucoup des espoirs en vue de la suite de la saison.

C'était si bien parti mais ça s'est si mal fini... Au Grand Prix d'Australie, Alpine a tout perdu en quelques secondes. Après l'accident de Kevin Magnussen, le drapeau rouge était de sortie et les monoplaces encore en course étaient invitées à rentrer au stand. Au re-start, tout était encore possible pour Esteban Ocon qui devait défendre sa place pour ramener à minima un point, et Pierre Gasly qui entrevoyait le podium, voire mieux. Malheureusement, la fin du Grand Prix a viré au cauchemar mais tout n'est pas à jeter, loin de là.

Ocon et Gasly se percutent, Alpine perd tout

La malchance a frappé Alpine à Melbourne ce dimanche. Parti 9ème sur la grille, Pierre Gasly a rapidement profité des abandons de Charles Leclerc puis George Russell pour gratter deux positions. En course, le Rouennais s'est débrouillé comme un grand, réalisant sa meilleure course de la saison. Il a bien été aidé par sa monoplace qui affichait un rythme assez impressionnant. Cinquième, il devait comme tout le paddock s'arrêter pour repartir ensuite. Un départ qui ne lui a pas réussi, et qui n'a également pas sourit à son coéquipier Esteban Ocon. Le natif d'Evreux venait d'entrer dans les points et chassait Nico Hulkenberg devant lui. Avec un départ arrêté, tout était possible pour les deux pilotes. Mais suite à un freinage tardif de Carlos Sainz, Fernando Alonso a percuté son homologue et sa monoplace à forcer Pierre Gasly à croiser sa trajectoire. Ralenti, le vainqueur du Grand Prix de Monza de 2020 a été percuté à l'arrière par... Esteban Ocon. Les deux monoplaces ont terminé leur course dans le mur, l'une derrière l'autre. Un scénario invraisemblable étant donné les positions assez éloignées des deux pilotes sur la grille. Malheureusement, l'écurie française repart les mains vides. « Dur à avaler » pour Pierre Gasly, « une bonne leçon » pour Esteban Ocon. Malgré cet accident, la suite de la saison promet d'être radieuse.

Alpine se rapproche de Ferrari