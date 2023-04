F1 : Cauchemar pour Leclerc, Verstappen jubile

La rédaction

L'heure est au bilan après un Grand Prix d'Australie historique en plusieurs points. Max Verstappen a remporté sa deuxième course de la saison et prend le large en tête du classement général des pilotes avec désormais 15 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez et 24 sur Fernando Alonso. Tout le contraire de Charles Leclerc qui a vécu une course cauchemardesque.

Week-end quasi rêvé pour Red Bull qui a vu son pilote fétiche, Max Verstappen passer la ligne d'arrivée le premier après un Grand Prix tumultueux ou huit voitures ont abandonné. Par ailleurs, le drapeau rouge a interrompu trois fois la course, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1.

Verstappen qui rit...

Max Verstappen court en Formule 1 depuis 2015. En huit courses en Australie, il n'en avait jamais gagné une seule. Tout comme Red Bull qui attendait une victoire en Australie depuis 2011. C'est donc chose faite après avoir obtenu la pole position la veille. Pole position qui est d'ailleurs la première pour Red Bull depuis 2013. Et malgré un dernier départ arrêté à deux tours de la fin, Max Verstappen a réussi à garder son sang-froid face à son dauphin Lewis Hamilton qui rodait et qui espérait pouvoir le doubler en tout fin de course. Mais ce ne fut pas le cas, le Néerlandais a donc passé un très bon week-end de course.

F1 : Chargé par Verstappen, Hamilton lâche sa réponse https://t.co/EyTdoZBGAY pic.twitter.com/DB6bnIFt8w — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

...Leclerc qui pleure

Pour Charles Leclerc en revanche, la réalité est tout autre. Le pilote monégasque, parti de la 7ème place sur le circuit d'Albert Park avait effectué sa pire séance de qualifications de son histoire en Formule 1. Pour couronner le tout, Charles Leclerc n'a pas terminé la course, lui qui a dû abandonner dès le premier tour. Le pilote Ferrari pointe à une triste 10ème place au classement général avec seulement six points récoltés depuis le début de la saison. Loin, très loin de ce qu'il espérait en début de championnat...