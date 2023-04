F1 : Du lourd est annoncé pour Alonso au Grand Prix de Monaco

Thibault Morlain

A 41 ans, Fernando Alonso est en pleine renaissance du côté d'Aston Martin. Avec 3 podiums en 3 Grands Prix, l'Espagnol tente tant bien que mal de suivre le rythme des Red Bull. Mais forcément, le double champion du monde voit plus grand et rêve et bien évidemment d'une victoire cette saison. Pour le pilote Aston Martin, cela pourrait bien arriver à Monaco.

Parti d'Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso semble avoir fait le bon choix. Ses performances en ce début de saison l'attestent en tout cas. En effet, alors que Max Verstappen et Sergio Perez semblent intouchables avec leur Red Bull, l'Espagnol est lui juste derrière. En effet, après 3 Grands Prix en 2023, Fernando Alonso compte tout simplement 3 podiums. Les performances sont donc au rendez-vous pour l'Espagnol qui va bien évidemment chercher à remporter un Grand Prix cette saison. Reste maintenant à trouver le circuit qui conviendra le mieux aux performances de l'Aston Martin.

« Nous essaierons à Monaco »

Cela pourrait bien être le cas lors du mythique Grand Prix de Monaco. Patron de l'écurie Aston Martin, Mike Krack estime que Fernando Alonso pourrait bien avoir un coup à jouer en Principauté. « Je pense qu’il y a des pistes où la combinaison de Fernando Alonso avec cette voiture peut encore être encore plus magique. Nous essaierons à Monaco. Nous avons des lacunes sur de très longues lignes droites - ce n’est pas un secret. Nous l’avons reconnu et nous devons beaucoup y travailler », a-t-il lâché dans des propos rapportés par NextGen Auto .

Déjà 2 victoires à Monaco pour Alonso

Quid donc du résultat de Fernando Alonso au Grand Prix de Monaco ? Jusqu'à présent, le pilote Aston Martin a participé à 16 reprises à cette course mythique. Pour quel bilan ? L'Espagnol s'est imposé à 2 reprises, en 2006 et 2007. Rendez-vous maintenant le 28 mai prochain pour voir ce que fera Alonso en Principauté. Entre temps, il y aura d'autres Grands Prix à disputer avec celui d'Azerbaïdjan, de Miami et d'Emilie-Romagne.