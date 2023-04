F1 : Le retour légendaire de Fernando Alonso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grande surprise de ce début de saison, Aston Martin a offert à Fernando Alonso une monoplace capable de jouer les premiers rôles. Et il n'en fallait pas plus à l'Espagnol pour se distinguer. Le double champion du monde vient d'enchaîner trois podiums de suite. Une première depuis... 2006 !

Ce qui se tramait durant les essais hivernaux s'est confirmé en pistes en ce début de saison. En effet, Aston Martin crée bien la surprise depuis les premiers tours de roues en 2023. Le choix de Fernando Alonso, qui avait suscité de nombreuses incertitudes, est donc le bon comme en témoignent ses résultats d'une régularité impressionnante. L'Espagnol vient en effet de conclure les trois premier Grand Prix de la saison à la même place, à savoir troisième. Offensif pour aller décrocher le podium à Bahreïn, Fernando Alonso avait dépassé Carlos Sainz et Lewis Hamilton, avant d'être plus tranquille en Arabie Saoudite en gérant sa troisième place très loin derrière les deux Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen. Ce fut plus chaotique à Melbourne puisque Fernando Alonso a failli tout perdre lors du deuxième départ, avant d'être reclassé troisième.

Trois podiums de suite pour débuter la saison, une première depuis 17 ans !

Par conséquent, Fernando Alonso vient d'enchaîner trois podiums de suite, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 10 ans. En 2013, alors chez Ferrari, l'Espagnol avait terminé deuxième à Spa, Monza puis à Singapour derrière une Red Bull, déjà intouchable, celle de Sebastian Vettel. Mais pour remonter trouver trace d'un début de saison lors duquel Fernando Alonso réalise trois podiums consécutifs, il faut remonter beaucoup plus loin. 17 ans très exactement ! Le tout jeune Alonso, début alors sa première saison dans la peau d'un champion du monde en titre. Sacré en 2005, il prend le départ de la saison 2006 au volant d'une Renault encore dominatrice ce qui lui permet de s'imposer à Bahreïn et à Melbourne avec entre temps une deuxième place en Malaisie derrière son coéquipier Giancarlo Fisichella. Cette saison là, Fernando Alonso avait d'ailleurs conservé son titre. De bon augure pour 2023 ?

