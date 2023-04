F1 : Hamilton vit un rêve, il va déchanter

La rédaction

A Melbourne, le week-end dernier, avait lieu le troisième Grand Prix de la saison. La course a été rocambolesque avec notamment trois drapeaux rouges mais surtout Lewis Hamilton et Mercedes ont enfin pu monter sur le podium après un début de saison plus que délicat. Lors des qualifications, Hamilton avouait même être en plein rêve. Mais Toto Wolff, le directeur de Mercedes a fait redescendre tout le monde sur terre.

« Je suis tellement heureux ! C’est totalement inattendu, je suis très fier de l’équipe, et George a fait un travail incroyable. Être sur les deux premières lignes est un rêve pour nous, on travaille très dur pour progresser, et c’est incroyable d’être aussi proches de Red Bull » avait déclaré Lewis Hamilton à l'issue des qualifications où il avait fini troisième. Il a même bonifié son classement en terminant deuxième à l'issue de la course. De quoi enfin lancer la saison de Mercedes ? Non, selon Toto Wolff...

« C'est exactement ce que nous devons éviter »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Toto Wolff, le directeur de l'écurie allemande ne veut tomber dans l'euphorie : « C’est exactement les oscillations que nous devons éviter. Parce qu’il est évident qu’après une bonne qualification ou une bonne course, on bascule dans l’exubérance, et on se dit que tout ce qu’on a pensé n’était pas bon, continuons à développer la voiture avec le concept actuel, et puis au prochain mauvais résultat, on pense l’inverse. »

« Il ne faut pas se faire d'illusions »