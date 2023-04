F1 : Alonso met fin à la légende

Arnaud De Kanel

Il y a un fait intéressant dans l'histoire de la Formule 1 : chaque fois qu'un pilote a signé son 100ème podium en carrière, il a également remporté la course qui a suivi. En Australie, Fernando Alonso est monté sur le boite mais il a mis fin à cette légende.

Auteur d'un début de saison tonitruant, Fernando Alonso a signé deux podiums consécutifs à Bahreïn et en Arabie saoudite, les 99ème et 100ème de sa carrière. A Melbourne ce dimanche, le pilote Aston Martin en a enchainé un troisième mais il n'a pas été en capacité de rééditer l'exploit de ses prédécesseurs et d'y ajouter un 33ème succès.

Un 101ème podium pas victorieux

En ce qui concerne le seuil des 100 podiums, il n'a été atteint que par quelques pilotes au cours de l'histoire de la Formule 1. Les plus grands noms ont dépassé cette barre symbolique, tels que Alain Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen ou encore Sebastian Vettel. Dans chaque cas, ces pilotes ont remporté la course qui a suivi leur 100ème podium. En 1993 à Silverstone pour Alain Prost, en 2002 à Saint-Marin pour Michael Schumacher, en 2016 à Austin pour Lewis Hamilton, à Bahreïn en 2018 pour Sebastian Vettel et enfin Kimi Räikkönen quelques mois plus tard à Austin. Malheureusement pour lui, Fernando Alonso n'a pas perpétué la tradition.

Alonso encore troisième