F1 : Alonso et Ferrari poussent un énorme coup de gueule

Ce dimanche, le Grand Prix d’Australie aura livré toutes ses promesses. Alors qu’une fois de plus, Max Verstappen a dominé les débats, la fin de course aura connu son lot de rebondissements à cause notamment, de 3 drapeaux rouges signalés. Carlos Sainz, lui, est passé de la 4ème à la 12ème place, pour avoir accroché le pneu de Fernando Alonso après le 2ème départ. L’occasion pour les 2 Espagnols de critiquer cette décision.

Il y aura eu beaucoup de casse à Melbourne ce dimanche pour la 3ème course de la saison. Outre Pierre Gasly et Esteban Ocon qui se sont rentrés dedans, c’est Carlos Sainz qui, dans le premier virage suivant le départ arrêté après un 2ème drapeau rouge, a envoyé Fernando Alonso dans les cordes.

Alonso dénonce une « pénalité trop sévère » à l’encontre de Ferrari

« La pénalité est probablement trop sévère » , déclare Fernando Alonso dans des propos rapportés par Motorsport.com . « Dans le premier tour (d'un nouveau départ), c'est toujours très difficile d'évaluer le niveau d'adhérence, et je pense que l'on ne va pas intentionnellement percuter une voiture. On sait que l'on prend aussi un risque pour sa propre voiture et pour sa position finale, et parfois, on se retrouve à un endroit où l'on n'aurait pas voulu être à ce moment-là. Ça fait partie de la course. Je n'ai pas bien vu les images, mais pour moi, c'est trop sévère » , conclut le pilote de 41 ans.

« Je ne savais pas qui m’avait touché » révèle Alonso