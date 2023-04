F1 : Mercedes lance une folle accusation, Red Bull va écraser tout le monde

Pierrick Levallet

Sacré champion en 2021 et 2022, Max Verstappen semble bien parti pour l'être en 2023. Red Bull a un net avantage sur ses autres concurrents, et le rythme affiché par le Néerlandais en piste impressionne. D'ailleurs, George Russell estime que l'écurie autrichienne n'a pas encore dévoilé son plein potentiel. Si tel est le cas, Red Bull pourrait être amené à dominer la F1 comme d'autres écuries avant elle.

Depuis le début de saison, Red Bull affiche une nette avance sur les autres écuries. Le rythme des monoplaces de l’écurie autrichienne, conduites par Max Verstappen et Sergio Pérez, ne laissent aucune chance aux autres concurrents. Toutefois, George Russell estime que les Red Bull n’ont pas encore montré leur plein potentiel pour une raison bien précise. « C’est sûr qu’ils se retiennent. Je pense qu’ils sont presque gênés de montrer leur plein potentiel parce que plus quelqu’un semble rapide, plus un sport va essayer de les retenir d’une manière ou d’une autre. En F1 cela a souvent été le cas et il y a toujours des prétextes plus ou moins réels pour lancer un changement de règles » a lancé le pilote de Mercedes récemment. Déjà championne du monde en 2021 et 2022, l’équipe Red Bull pourrait marquer son temps avec une grande domination, à l’instar d’autres écuries par le passé.

F1 : Mercedes clashe Red Bull, Verstappen leur répond https://t.co/ESkeyysBYe pic.twitter.com/w2kjeW1HMN — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Hamilton et Mercedes ont tout raflé en F1

Avant que Red Bull ne s’impose lors des deux dernières années, Mercedes tenait la F1 d’une main de maître. Avec la réglementation de 2014, l’écurie allemande s’est retrouvée propulser à l’avant du peloton. Lewis Hamilton en a bien évidemment profité, raflant 6 titres de champion du monde entre 2014 et 2020. Le seul qui lui a échappé pendant cette période, en 2016, a malgré tout été remporté par Mercedes avec Nico Rosberg. Pendant ces années, l'écurie allemande est également allée chercher 8 sacres consécutifs au championnat constructeur (2014-2021).

Avant Verstappen, Vettel a fait briller Red Bull

Avant Mercedes, Red Bull était déjà sur les devants de la scène. Entre 2010 et 2013, Sebastian Vettel a brillé avec l’équipe autrichienne. Dominateur en piste et sacré champion du monde à quatre reprises, il a également permis à Red Bull de rafler quatre titres au championnat constructeur. Depuis, Max Verstappen a pris la relève. Et il pourrait bien connaître la même histoire que Sebastian Vettel si son équipe maintient son cap.

Ferrari et son baron rouge ont tout gagné

Avant eux, Ferrari a pu marquer une époque de la F1. Entre 1999 et 2004, la Scuderia a presque tout rafler. Michael Schumacher, devenu légendaire, a remporté cinq de ses sept titres de champion du monde au cours de cette période. L’Allemand a également aidé l’écurie italienne à gagner les titres constructeurs pendant ces années-là. Toutefois, en 1999, c’est un pilote de McLaren qui a été sacré champion du monde : Mika Häkkinen.

Williams, écurie phare des années 1990

Depuis quelques années, l’écurie Williams est habituée au fond de la grille en F1. Mais les choses étaient différentes il y a plusieurs années. Entre 1992 et 1997, l’équipe britannique était l’une des écuries phares de la discipline. Par l’intermédiaire de Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) et Jacques Villeneuve (1997), Williams a raflé quatre titres au championnat des pilotes. À cela, il faut ajouter cinq titres de champion constructeur (1992, 1993, 1994, 1996, 1997). À cette époque, Williams était l’une des meilleures écuries en F1.

Senna intouchable, McLaren en a profité

Enfin, McLaren a aussi marqué son temps. Entre 1988 et 1991, l’écurie britannique a pu compter sur le légendaire et regretté Ayrton Senna. Considéré comme l’un des meilleurs pilotes de son temps, le Brésilien a raflé trois titres de champion du monde au cours de cette période. Un seul sacre lui a échappé, celui de 1989 raflé par Alain Prost. McLaren s’est malgré tout imposée comme l’équipe dominatrice de son temps, remportant quatre titres de champion constructeur consécutifs entre 1988 et 1991. Alors si Red Bull continue d’impressionner en F1, l’équipe autrichienne pourrait connaître une nouvelle période de domination, avec Max Verstappen à sa tête cette fois.