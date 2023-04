Verstappen victime d’un problème de santé, la terrible annonce

Arnaud De Kanel

A Melbourne, Max Verstappen était remis sur pied. Deux semaines en Arabie saoudite, le double champion du monde avait été victime d'un problème à l'estomac qui l'avait énormément impacté en course. Le Néerlandais a confirmé avoir vécu l'enfer sur la piste à Djeddah.

Max Verstappen a remporté son deuxième Grand Prix de la saison à Melbourne. Cette fois-ci, le pilote Red Bull était en forme car deux semaines plus tôt, à Djeddah, un problème à l'estomac lui avait fait vivre un calvaire sans nom. Il se réjouit de la trêve de trois semaines pour pouvoir se reposer et récupérer au mieux de ce pépin de santé qui l'a sérieusement handicapé.

F1 : Alonso met fin à la légende https://t.co/sCnxbviVql pic.twitter.com/xxO3mGyG4I — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

«L’impression qu’il me manquait un poumon»

« Je n’avais pas hâte de faire cette pause, mais je suis tombé très malade et j’ai eu quelques difficultés depuis, surtout lors de la dernière course, alors je pense que ces trois semaines vont me permettre de retrouver ma pleine forme, de suivre un programme complet. J’ai eu l’impression qu’il me manquait un poumon, et je suis arrivé au week-end [en Arabie Saoudite] en croyant vraiment que c’était parti parce que normalement, quand vous tombez malade, deux ou trois jours après, vous allez bien. Vous savez, vous pouvez juste faire vos entraînements, mais quand j’ai sauté dans la voiture en EL1, même pour un seul tour rapide, j’ai eu l’impression que je devais récupérer pendant deux tours pour pouvoir respirer normalement », a révélé Max Verstappen dans des propos rapportés par Secteur F1 .

«J’espère que tout ira bien pour le reste de l’année»