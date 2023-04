F1 : C'est la crise chez Red Bull, Alonso va en profiter

La rédaction

Véritable légende de la Formule 1, Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1 ne voit pas comme tout le monde le début de saison en rose pour Red Bull. Selon lui, de nombreuses écuries sont en crise, ou pourraient vite le devenir, sauf une seule, celle de Fernando Alonso, Aston Martin. L'ancien pilote McLaren tire déjà la sonnette d'alarme et ça peut inquiéter Red Bull et Max Verstappen.

Le dernier français vainqueur des championnats du monde de Formule 1, Alain Prost ne voit pas Red Bull ne pas tomber dans la crise. Pire même, elle serait déjà en début de crise. Dans les colonnes de L'Équipe , l'ancien pilote Ferrari développe ses propos.

« Une seule écurie échappe à la crise : Aston Martin »

Alain Prost ne voit qu'une seule équipe être tranquille et ne pas tomber dans la crise, il s'agit d'Aston Martin et de son pilote, l'expérimenté Fernando Alonso : « Une seule écurie échappe à ce sentiment de crise et c’est Aston Martin. Elle a décidé de tirer un trait sur sa voiture 2022 et a accepté de se réinventer. Elle a d’abord changé de pilote, sans trembler, en passant de (Sebastian) Vettel à (Fernando) Alonso. Puis de concept de monoplace. Oui, elle a décidé de copier, mais c’est un peu la loi de la F1. Elle a surtout pris le temps de comprendre et la voilà au sommet loin de la crise que traversent les autres. Une leçon pour toutes les autres écuries. »

« Red Bull se retrouve face à un début de crise »