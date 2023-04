Verstappen prêt à quitter la F1, l'annonce choc

Thibault Morlain

Aujourd'hui chez Red Bull, Max Verstappen a, il y a quelques mois, signé un contrat jusqu'en 2028. Son départ ne semble donc pas prévu de sitôt, mais voilà que le Néerlandais pourrait finalement dire stop avant cet échéance. En effet, alors que la Formule 1 est en constante évolution, Verstappen ne semble pas être un grand fan de certains changements. Au point donc de remettre en question son avenir dans la discipline.

A seulement 25 ans, Max Verstappen a encore de très belles années devant lui en Formule 1. Double champion du monde en titre, le pilote Red Bull devrait donc avoir la possibilité de remporter d'autres titres, d'autant qu'il possède un contrat longue durée. En effet, le Néerlandais avait prolongé jusqu'en 2028 avec Red Bull. Mais Verstappen sera-t-il encore là à cette date ? Le doute semble possible si l'on en croit les dernières déclarations du coéquipier de Sergio Perez. En effet, Verstappen s'est dit prêt à ne pas continuer longtemps en Formule 1, surtout si la discipline continue à évoluer.

Alonso craint le pire, il annonce du très lourd en F1 https://t.co/Yf759XcwcK pic.twitter.com/5ZhJkYwt0p — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

« Sinon je ne serai pas là très longtemps »

Dans le viseur de Max Verstappen : les courses sprints. Arrivé il y a peu, ce format se déroule lors de quelques Grands Prix durant la saison. Mais le pilote Red Bull n'est donc pas fan de cette révolution et il l'a clairement fait savoir. Rapporté par F1actu , Verstappen a ainsi lâché : « Même si vous changez le format, je ne trouve pas que ce soit dans l’ADN de la Formule 1 de faire ce genre de courses de sprint. J’espère qu’il n’y aura pas trop de changements, sinon je ne serai pas là très longtemps ».

« Une question de survie, pas de course »