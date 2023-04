F1 : C’est la guerre chez Red Bull, Verstappen peut trembler

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la saison, un pilote veut venir jouer les troubles fêtes et sème un vent de panique chez Red Bull. Il ne s'agit pas de Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso mais bien de Sergio Perez, le coéquipier du double champion du monde. Le Mexicain a assumé ses ambitions et il se place comme une menace plus que sérieuse pour Verstappen car il est le seul à combattre à armes égales.

Jusque-là, Sergio Perez s'était montré exemplaire chez Red Bull, acceptant parfaitement son rôle d'équipier de Max Verstappen. Mais après deux saisons passées à aider son coéquipier, le Mexicain sème le trouble dans l'écurie autrichienne et ce n'est pas sans rappeler son passage chez Force India où il se tirait la bourre avec Esteban Ocon au point d'en venir à l'accident. Fort de son début de saison, Perez veut être champion. « Cette année c'est pour moi », lâchait-il à Djeddah, fou de rage après Verstappen qui lui avait pris le point du meilleur tour en course malgré les indications de Red Bull. Au sein de l'écurie autrichienne, on ne cache pas non plus les ambitions du Mexicain, ce qui ne va pas rassurer Max Verstappen, pas habitué à être chahuté de la sorte.

«Rien ne s’oppose à ce que Sergio gagne le titre»

Helmut Marko n'exclu pas le fait que Sergio Perez soit champion. « Il n’abandonne pas son rêve et nous sommes heureux de compter sur deux pilotes motivés. Rien ne s’oppose à ce que Sergio gagne le titre s’il le mérite. Globalement, notre seul objectif est que nous voulons gagner la première et la deuxième place du championnat du monde. Nous ne précisons pas que la première place est pour Max », confiait Marko. Mais le Mexicain a connu un premier coup d'arrêt à Melbourne.

Perez a perdu du terrain en Australie

Trop confiant ou simplement pris par la pression qu'il s'est ajouté tout seul sur les épaules plutôt que de faire son coup en douce, Sergio Perez s'est raté à Melbourne. Dans les graviers en qualifications, le Mexicain s'est élancé en fond de grille. Il a limité la casse en signant la sixième position mais pendant ce temps là, Max Verstappen n'a pas flanché et l'a emporté. Les deux pilotes étaient au coude à coude, ils sont désormais séparés de 15 unités.