F1 : Verstappen maltraité ? Son clan sort du silence

La rédaction

Jos Verstappen a foulé les circuits de Formule 1 avant son fils, lui qui a été pilote professionnel entre 1994 et 2003. Il n'a en revanche pas eu la même carrière que son fils, Max, lui qui a évolué dans des écuries moins prestigieuses, réussissant à ne monter que deux fois sur le podium en 107 courses. Dès que son fils est né, il lui a inculqué une rigueur inouïe étant même parfois considéré comme de la maltraitance mais il s'en ait défendu.

Un documentaire sur la vie de Max Verstappen est sorti aux Pays-Bas, l'occasion de voir ce qui se cache derrière le pilote Red Bull, double champion du monde. Un épisode de la vie de Max Verstappen avait interpellé l'opinion publique lorsque, suite à une dispute, Jos avait laissé son fils seul à une station service alors qu'il était âgé d'à peine 15 ans. Une éducation stricte et très sévère que le pilote Red Bull ne rejette pas, lui qui entretient toujours de très bons rapports avec son père.

« Une éducation sensationnelle »

Pour Sport1 , Franz Tost, directeur d'AlphaTauri estime que l'éducation reçue par Max Verstappen lui a servit à devenir le champion qu'il est aujourd'hui : « Cela a commencé avec ses parents, qui ont tous deux participé à des courses et ont mis Max dans des karts dès son plus jeune âge. Il a eu une éducation sensationnelle. Son père Jos a préparé tous les détails pour Max, mais c’est à Max de les mettre en œuvre. Il a maintenant tout ce dont un champion a besoin. Tout comme Fangio, Senna, Prost, Schumacher, Vettel ou Hamilton, ils sont tous faits de la même manière. En plus d’un super talent, ils ont une concentration totale sur leur sport et l’égoïsme nécessaire pour s’affirmer. Cela inclut également le fait d’ennuyer leur équipe. Vous pouvez oublier un pilote qui ne se plaint jamais. »

Verstappen victime d’un problème de santé, la terrible annonce https://t.co/pDEDNEfrgI pic.twitter.com/RVgYjrkrx7 — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

« J'ai été dur avec lui, mais je ne l'ai jamais maltraité »