Alonso craint le pire, il annonce du très lourd en F1

Pierrick Levallet

Époustouflant depuis le début de saison, Fernando Alonso a signé son troisième podium en autant de courses ce dimanche en Australie. Toutefois, le pilote d'Aston Martin s'attend à une lutte nettement plus serrée lors des Grand Prix à venir. Il pourrait notamment voir Mercedes et Ferrari rattraper leur retard sur l'écurie britannique.

Depuis le début de saison, Fernando Alonso fait sensation en F1. Alors que personne ne l’avait vraiment vu venir, l’Espagnol a confirmé les excellents essais hivernaux d’Aston Martin et a surpris tout le monde. Troisième du Grand Prix d’Australie, le pilote de 41 ans a signé son troisième podium en autant de course. Néanmoins, Fernando Alonso estime que la lutte devrait être plus serrée à partir du Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui se tiendra le 30 avril prochain.

«On verra peut-être le niveau des équipes changer un peu»

« Il semble que les qualifications vont être très importantes maintenant, car le rythme de course est très similaire, et je pense que nous entrons dans une partie de la saison très intéressante : quelle équipe développera la voiture le plus rapidement ? Je pense que pour les trois premières courses, en étant loin de l’Europe, il était difficile d’apporter des améliorations ou des choses comme ça. Mais à partir de maintenant, on verra peut-être le niveau des équipes changer un peu, course par course, en fonction de qui apportera une amélioration suffisamment bonne » a ainsi confié le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par F1Only.fr .

Vers un retour en force de Mercedes et Ferrari ?

Si tel est le cas, Mercedes et Ferrari pourraient espérer refaire leur retard sur Aston Martin en cours de saison. L’écurie allemande a déjà prouvé qu’elle pouvait revenir sur les devants de la scène avec la deuxième place de Lewis Hamilton à Melbourne. De son côté, Charles Leclerc peut encore espérer être de la partie dans la course au titre si Ferrari parvient à régler ses problèmes majeurs. En tout cas, Fernando Alonso s’attend à des batailles palpitantes lors des courses à venir.