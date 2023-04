F1 : De retour chez Red Bull, il s'enflamme totalement

Arnaud De Kanel

Pas conservé par McLaren en fin de saison dernière, Daniel Ricciardo a fait son retour chez Red Bull en tant que troisième pilote. L'Australien était présent à Melbourne ce week-end et il n'a pas boudé son plaisir. Forcément, il a reçu un accueil chaleureux, et ça n'est pas sans lui déplaire.

Le sourire le plus mythique du paddock manque à la Formule 1. Cette saison, Daniel Ricciardo n'est pas pilote principal. Il doit se contenter d'un « simple rôle » de troisième homme chez Red Bull en cas de problème avec Max Verstappen et Sergio Perez. Et cette situation lui convient plutôt bien. Il est revenu sur les dessous de sa nouvelle expérience.

Alonso craint le pire, il annonce du très lourd en F1 https://t.co/Yf759XcwcK pic.twitter.com/5ZhJkYwt0p — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«Je suis très heureux»

« Ça se passe bien. C’est bien, les deux premières courses, je les regardais sur mon canapé. Mais j’étais encore très investi, avec le live timing et tout le reste. Mais c’est bien d’être ici ce week-end, de retrouver un peu de mes sensations. Même dans le garage, je commençais à sentir monter l’adrénaline. Cela me manque, mais je suis aussi heureux d’être là où j’en suis actuellement. J’ai vécu le week-end comme un pilote, sans la partie pilotage. Je suis toujours à l’écoute des pilotes lors des réunions et j’ai une idée de ce que fait la voiture, de ce qu’ils cherchent à développer. Je pense que cela m’aidera également à mieux comprendre ce que l’équipe recherche lorsque je passerai dans le simulateur. C’est un plaisir de retrouver cette équipe et cette famille. Je suis très heureux » a confié Daniel Ricciardo, vainqueur de 8 Grand Prix en Formule 1, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Cette position est assez rafraîchissante»