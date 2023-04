F1 : Leclerc et Verstappen jubilent, catastrophe pour Alonso

La rédaction

Après le rocambolesque Grand Prix d'Australie, placent désormais à quatre semaines de repos pour les pilotes. Le Grand Prix de Chine a été retiré du calendrier par la FIA, sans être remplacé. La prochaine échéance sera donc en Azerbaïdjan pour le Grand Prix de Bakou. Une longue pause qui ne met pas d'accord tous les pilotes sur ses bienfaits.

Après seulement trois Grand Prix, les pilotes vont pouvoir bénéficier d'une longue pause de quatre semaines, le prochain Grand Prix n'étant que le 30 avril prochain. L'occasion pour les pilotes de se reposer et pour les écuries de travailler au mieux sur les monoplaces afin de les rendre les plus compétitives possibles.

« Une opportunité de travailler autant que possible »

Après un début de saison compliqué, cette longue pause est une aubaine pour Ferrari et Charles Leclerc, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Oui, dans la situation dans laquelle nous sommes en tant qu’équipe, nous prenons cela comme une opportunité de travailler autant que possible pendant cette pause - afin d’obtenir des évolutions aussi rapidement que possible et d’être aussi compétitifs que nous le souhaitons le plus tôt dans cette saison. La saison est encore très, très longue, nous n’avons fait que deux courses. Nous sommes donc pleinement motivés pour revenir au top. Et nous allons essayer d’utiliser ces semaines de la meilleure façon possible. »

« Retrouver une forme physique complète »

Même son de cloche du côté de Max Verstappen qui profitera de ce mois de pause pour se remettre physiquement après avoir souffert d'une grosse maladie avant le Grand Prix d'Arabie Saoudite : « Eh bien, il y a quelques semaines, je dirais que je n’avais pas hâte d’y être, mais je suis tombé vraiment malade. Je me bats un peu depuis ce temps. Donc, pour moi, ces trois semaines me permettront de retrouver une forme physique complète, de refaire un programme sportif complet surtout. D’une certaine manière, c’est probablement bien que ça arrive maintenant, mais normalement, si vous vous sentez bien, je préférerais qu’il n’y ait pas une si grande pause. Cela n’a rien à voir avec le fait de regarder la voiture, d’essayer de la rendre plus rapide. Je pense que c’est un processus naturel. Mais c’est un peu bizarre d’avoir trois semaines de repos, surtout si tôt dans la saison. »

« Je préfère continuer à courir »