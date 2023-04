F1 : La sortie d’Alonso qui va faire enrager Alpine

Arnaud De Kanel

Au début de la trêve estivale l'an dernier, Fernando Alonso claquait la porte d'Alpine contre toute attente. Sur fond de désaccord avec le patron de l'écurie, Otmar Szafnauer, l'Espagnol a pris la décision de rejoindre Aston Martin. Il ne regrette en aucun cas Szafnauer qui «joue un rôle» selon lui.

L'histoire s'est très mal finie entre Fernando Alonso et Alpine. Alors qu'il s'apprêtait à prolonger son contrat, le vétéran du paddock a finalement décidé de rejoindre Aston Martin et cela est dû notamment à ses mauvais relations avec la direction de l'écurie française et surtout son patron Otmar Szafnauer. La pilule n'est pas passée pour Alonso qui n'a pas manqué de tacler une nouvelle fois Szafnauer.

«J'aurais aimé qu'on se comprenne mieux l'an dernier»

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Fernando Alonso est revenu sur son départ d'Alpine. « Je n'ai aucun regret ni aucun ressentiment pour Renault, ni Alpine. Ce sera toujours ma famille. J'aurais aimé qu'on se comprenne mieux l'an dernier. Je me souviens qu'ici, justement, en Australie, j'ai parlé avec la direction pour prolonger mon contrat et je n'ai eu aucune nouvelle jusqu'en juillet. J'ai été surpris mais pas déçu de ne rien recevoir de formel. Ils voulaient investir sur le futur avec Piastri. Je pouvais comprendre d'une certaine manière, ce choix de Renault. Moi je ne suis plus là pour longtemps. Oscar, lui, devrait l'être plus longtemps », déclarait-il, avant d'en rajouter une couche sur Otmar Szafnauer qui avait justifié son départ en remettant en cause son âge.

«Ce genre de commentaire, il doit les faire parce qu'il joue un rôle»