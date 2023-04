F1 : Verstappen a surclassé Hamilton, Red Bull s’enflamme totalement

Pierrick Levallet

Champion du monde les deux dernières années, Max Verstappen est encore bien parti dans la course au titre cette saison. Le Néerlandais a décroché la victoire en Australie dimanche dernier, sa deuxième de l'année 2023. Chez Red Bull, on estime que le pilote de 25 ans est désormais le meilleur sur la grille de départ et qu'il devrait avoir une voiture performante pour les années à venir.

Sacré champion du monde en 2021 et en 2022, Max Verstappen est bien parti pour rafler un nouveau titre en 2023. Après sa victoire en Australie, sa deuxième de la saison, le Néerlandais a porté son total de points à 69 et est leader du classement des pilotes. Même si Lewis Hamilton lui a donné du fil à retordre à Melbourne, le pilote de Red Bull s’est malgré tout imposé. D’ailleurs, au sein de l'écurie autrichienne, on estime que Max Verstappen est désormais meilleur que son rival britannique.

«Max est définitivement le meilleur pilote du moment»

« Max a contrôlé la course de manière souveraine et n’a commis aucune erreur. Mais nous nous sommes habitués à cela de sa part. S’il est en tête, alors vous savez que tout ira bien. Max est définitivement le meilleur pilote du moment, sans aucun doute » a ainsi confié Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen Auto .

Verstappen va rester quelques années chez Red Bull