F1 : Leclerc vit un véritable calvaire, son incroyable objectif

Thibault Morlain

Vice-champion du monde en 2022, Charles Leclerc avait début la saison dernière en fanfare. Pour 2023, c'est clairement une autre histoire pour le pilote Ferrari. En effet, après les trois premiers Grands Prix de la saison, le Monégasque que 6 points du classement, lui qui a dû abandonner à Bahreïn, mais aussi en Australie. Leclerc vit donc actuellement un calvaire, de quoi le pousser à quelque peu revoir ses plans.

Tandis que Red Bull survole ce début de saison 2023 de Formule 1, pour Ferrari, c'est beaucoup plus compliqué. Charles Leclerc est d'ailleurs le symbole des problèmes rencontrés par la Scuderia. En effet, sur 3 Grands Prix, le Monégasque n'a réussi à franchir la ligne d'arrivée qu'à une seule reprise. Après son abandon en ouverture de la saison, Leclerc a de nouveau dû s'arrêter lors du dernier Grand Prix, en Australie. Le calvaire n'en finit donc pas pour le vice-champion du monde, qui voit dans le même temps Max Verstappen impressionner et survoler la discipline.

« Terminer une course sans problèmes »

Difficile donc de rêver d'un titre de champion du monde quand les performances de la Ferrari ne sont pas au rendez-vous. En ce sens, Charles Leclerc a donc des objectifs bien différents de ceux qui étaient initialement les siens. Ainsi, dans des propos rapportés par NextGen Auto , le pilote de la Scuderia a lâché : « Je pense qu’au lieu de penser à des objectifs à long terme, je pense que terminer une course sans pénalités ou problèmes est une priorité. Ensuite, on prend l’élan et on voit ce qui est possible ».

« Nous devons améliorer la voiture »