F1 : Ça ne s’arrange pas pour Ferrari…

Arnaud De Kanel

Très attendue en début de saison notamment avec l'arrivée à sa tête de Frédéric Vasseur, Ferrari déçoit énormément. En Australie, La Scuderia ne s'est pas rassurée et elle est repartie sans le moindre point. Charles Leclerc est déjà largué et les monoplaces se sont considérablement affaiblies par rapport à l'année passée. Inquiétant.

Ferrari a réalisé un zéro pointé à Melbourne. Sur la lignée de ses deux premiers Grand Prix délicats, La Scuderia a essuyé une nouvelle désillusion. La tension est à son comble en interne, quelques mois après l'arrivée de Frédéric Vasseur. Le Français devait réparer les erreurs de Mattia Binotto mais pour le moment, c'est encore pire que sous la direction de l'Italien. Devant, Max Verstappen ne se fait pas attendre et il a certainement mis fin aux rêves de Charles Leclerc.

C'est terminé pour Charles Leclerc ❌Le pilote Ferrari déjà hors course dès le premier tour 😣#AusGP #F1 pic.twitter.com/upSd7numwJ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 2, 2023

Encore un fiasco pour Leclerc

Contraint à l'abandon à Bahreïn et simple 7ème en Arabie saoudite, Charles Leclerc misait énormément sur ce Grand Prix d'Australie pour lancer sa saison. C'est raté. Le Monégasque n'aura pas fait long feu à Melbourne. Au bout du troisième virage, sa monoplace était déjà dans les graviers et il se retrouvait dans l'obligation de couper son moteur. Un deuxième abandon en trois courses, c'est déjà trop. Max Verstappen avait connu un début de saison similaire l'année passée mais sa Red Bull avait du rythme. Là, c'est bien différent. Deuxième force du plateau en 2022, Ferrari n'est plus que la quatrième puissance et elle pourrait être doublée prochainement par Alpine. Avec 6 points, Charles Leclerc est 10ème du championnat du monde, à 63 points du leader Max Verstappen. Chez les constructeurs, ça ne va pas beaucoup mieux. Carlos Sainz a écopé d'une pénalité sur le gong et a donc été éjecté des points à Melbourne. La Scuderia compte 30 unités de retard sur Mercedes, troisième.

«Un désastre»