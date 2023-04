F1 : Clash entre Verstappen et Hamilton, Red Bull réagit

La rédaction

Lors du rocambolesque Grand Prix d'Australie, la bataille a fait rage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Une bataille âpre entre les deux hommes que n'avait pas apprécié le pilote néerlandais de Red Bull qui avait fustigé le comportement du Britannique de Mercedes qui s'en était défendu. Christian Horner, le directeur de Red Bull en a rajouté une couche.

La rivalité entre Verstappen et Hamilton avait pris du plomb dans l'aile l'année dernière puisque le pilote Mercedes ne s'était jamais battu pour remporter un Grand Prix. En Australie, le scénario a fait que c'était possible suite à quatre départs arrêtés. Conscient de ce qui pouvait se jouer, le Britannique avait jeté toutes ses forces dans la bataille, trop pour Max Verstappen.

Verstappen tacle la manœuvre d'Hamilton

Max Verstappen avait exprimé son mécontentement quant à l'attitude agressive d'Hamilton en Australie : « De mon côté, j'ai juste essayé d'éviter le contact. Le règlement est très clair sur ce que l'on a le droit de faire désormais à l'extérieur, clairement il n'est pas suivi, mais ce n'est pas grave. Vous savez, nous avions un bon rythme. Nous les avons doublés de toute façon. Mais c'est quelque chose à prendre en compte pour les prochaines courses. »

« Mercedes a été très agressif »