F1 : Mercedes recale Verstappen, l’incroyable révélation

Révélé d’abord chez Toro Rosso, Max Verstappen démontre aujourd’hui tout son talent chez Red Bull. Le Néerlandais n’en finit plus d’impressionner, lui qui est actuellement double champion du monde en titre de Formule 1. Mais voilà que sa carrière aurait pu être bien différente. En effet, à défaut d’être chez Red Bull, Verstappen aurait pu se trouver chez Mercedes. Toto Wolff en a finalement décidé autrement et ce dernier a expliqué pourquoi.

Avant d’exploser totalement en Formule 1, Max Verstappen avait fait ses armes dans les catégories inférieures. C’est là qu’il avait laissé entrevoir son énorme potentiel. De quoi alors taper dans l’oeil du giron Red Bull. Ainsi, c’est en 2014 que le Néerlandais s’engage la Team Junior de Red Bull. Quelques mois plus tard, il récupérera un baquet chez Toro Rosso où il effectuera ses premiers pas en F1. Aujourd’hui, on connait donc la suite pour Max Verstappen qui aurait toutefois pu connaitre une trajectoire bien différente. En effet, le talent du pilote avait été repéré par toutes les plus grandes écuries. Si c’est donc Red Bull qui a raflé la mise, Mercedes était également dans le coup. Cela n’a finalement pas pu se faire avec Verstappen étant donné que c’était bouché avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg comme l’a révélé Toto Wolff.

« Max était clairement un jeune intéressant mais… »

Patron de Mercedes, Toto Wolff s’est confié sur le rendez-vous manqué avec Max Verstappen. Pourquoi le Néerlandais n’a-t-il donc pas rejoint l’écurie actuelle de Lewis Hamilton et George Russell ? Dans un entretien accordé à Motorsport , Wolff explique alors à propos de Verstappen : « Nous avions Lewis (Hamilton) et Nico (Rosberg) et tous les deux avaient des contrats à long terme, Max était clairement un jeune intéressant mais à ce moment-là nous aurions pu lui proposer une place en GP2 et ensuite peut-être un contrat ».

« Je lui ai finalement conseillé de suivre cette voie »