Red Bull l’annonce, la guerre est déclarée pour Verstappen

Florian Barré

Alors que Max Verstappen est double champion du monde en titre, tout porte à croire que le Néerlandais devrait réitérer la performance. De surcroît, le titre mondial des constructeurs devrait être facile à atteindre pour son écurie Redbull. Pourtant Christian Horner s’est montré réservé, rien n’est joué d’avance pour son poulain, en concurrence avec son coéquipier Sergio Perez.

À la lutte avec Sergio Perez depuis le début de la saison, Max Verstappen est le grand favori à sa propre succession, lui qui a été champion du monde en 2021 et en 2022. Le pilote néerlandais a la chance de conduire pour l’écurie Redbull, tout comme son acolyte Sergio Perez, 2e au général. Pour cette raison, les observateurs sont convaincus que les deux hommes se disputeront le titre au cours de la saison, un sujet évoqué par Christian Horner.

Mercato : Messi, Neymar, Mbappé… Il ouvre la porte au PSG https://t.co/BSPlHN4KCI pic.twitter.com/8uTMARLnya — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« Max et Checo ont la même voiture, c’est à eux de décider de leur destin »

À la suite du Grand Prix d’Australie, le directeur de l’écurie Red Bull est resté prudent, tout en indiquant que ses deux pilotes devront se faire face pour le titre : « Max et Checo ont la même voiture, c’est à eux de décider de leur destin et de ce qu’ils en font sur la piste pour aller chercher le titre. Mais arrêtez de prédire déjà une bataille entre nos deux pilotes seulement. A Melbourne c’était déjà bien plus serré. Et ne sous-estimons pas Ferrari qui va réagir, Mercedes va arriver avec un nouveau concept et Aston Martin a une super voiture qui va encore changer à 60% si on en croit Fernando Alonso ».

Redbull tient bon en ce début de saison