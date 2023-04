F1 : Bourreau d’Hamilton, il fait un retour inattendu dans le paddock

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Australie a été marqué entre autre, par le retour de Michael Masi dans le paddock. Evidemment, l'Australien n'avait aucun rôle cette fois-ci. En 2021, c'était lui le directeur de course qui avait décidé de relancer le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2021 pour un seul tour, du jamais vu, et ça avait couté le titre à Lewis Hamilton. Ce dernier n'était pas ravi de le retrouver.

Le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 restera dans l'histoire grâce à son dernier tour. Suite au crash de Nicholas Latifi, la direction de course, incarnée par Michael Masi, décide d'appeler la voiture de sécurité. Ainsi, Max Verstappen en profite pour aller au stand et chausser de nouveaux pneus tandis que le leader Lewis Hamilton préférait rester en course. Mais alors qu'il restait seulement un seul tour, Michael Masi prenait la décision de relancer la course. Du jamais vu jusque-là. Et forcément, cela ne faisait pas les affaires de Lewis Hamilton et ses gommes usées. Max Verstappen prenait rapidement le dessus sur le Britannique et s'envolait vers la victoire synonyme de titre. Hamilton ne s'est toujours pas remis de cet épisode et le retour de Masi dans le paddock ne l'a pas enchanté.

«Je n’ai pas l’intention de le voir ou de m’entretenir avec lui»

Lewis Hamilton s'est refusé de commenter la présence de Michael Masi. « Je n’ai pas l’intention de le voir ou de m’entretenir avec lui parce que je n’ai rien à lui dire. Je préfère me préoccuper du futur que me tourner vers le passé, car on ne pourrait plus le changer », lâchait-il, visage fermé. Du côté de l'Australien, il était forcément question de ce fameux Grand Prix d'Abu Dhabi 2021.

Masi «ouvert» à la discussion