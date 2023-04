F1 : Une révolution pour sortir de l'enfer ? Le patron de Ferrari se lâche

Thibault Morlain

Deuxième au championnat des constructeurs en 2022, Ferrari aspirait forcément à aller détrôner Red Bull pour cette nouvelle saison de Formule 1. Mais voilà qu'après 3 Grands Prix, la Scuderia vit un véritable enfer. Les performances des monoplaces ne sont clairement pas au rendez-vous en témoignent les deux abandons de Charles Leclerc. Faut-il alors s'attendre à un énorme bouleversement chez Ferrari ? Frédéric Vasseur a répondu.

En se séparant de Mattia Binotto pour le remplacer par Frédéric Vasseur, Ferrari repartait sur un nouveau cycle avec l'espoir que celui-ci serait couronné de succès. Pour le moment, c'est loin d'être le cas pour la Scuderia. En effet, l'écurie emblématique de la Formule 1 n'y est pas en ce début de saison 2023. Après 3 Grands Prix, Ferrari est loin de Red Bull, mais aussi de Mercedes et même Aston Martin. Charles Leclerc vit d'ailleurs un calvaire avec 2 abandons en 3 Grands Prix et du côté de Maranello, on est loin de respirer la sérénité. Comment réussir donc à inverser la tendance chez Ferrari ? Frédéric Vasseur l'a expliqué à La Gazzetta dello Sport , ça ne passera pas par la construction d'une nouvelle monoplace.

Pas de voiture B pour Ferrari

« Tout le monde travaille pour progresser, malgré des résultats qui ne sont pas ceux espérés. Le moral de l'équipe est incroyablement bon si nous le comparons à notre classement actuel. Les axes d'amélioration de la voiture ? On part avec un plan en début de saison et après on essaie de l'améliorer. Nous essayons d'accélérer les mises à jour. Peut-être que nous allons parvenir à Imola avec celles prévues à Barcelone. Dans tous les cas, nous aurons des nouveautés à chaque course, et ce à partir des prochaines à Baku et Miami. Nous allons continuer à travailler sur le concept aérodynamique de la voiture, il n'y aura pas de 'voiture B' », a confié le patron de Ferrari.

« C'est quasi impossible »