F1 : Ferrari prend une lourde décision et dénonce Alpine

Lors d’un Grand Prix d’Australie très mouvementé, où de nombreux accrochages ont eu lieu, Carlos Sainz Jr. (Ferrari) a écopé d’une pénalité de 5 secondes pour avoir accroché le pneu de Fernando Alonso (Aston Martin) lors d’un départ arrêté suite à un drapeau rouge. Cette pénalité a d’ailleurs fait passer l’Espagnol de la 4ème à la 12ème place. En colère, Ferrari a annoncé ce vendredi faire appel de cette sanction.

Au lendemain d’une course très remuante à Melbourne dimanche dernier, c’est un Carlos Sainz furieux concernant sa pénalité, qui avait fustigé la décision de la FIA : « Je pense que c’est la pénalité la plus injuste que j’aie jamais vue de ma vie » , affirmait le pilote de chez Ferrari . « Avant de vous parler et de mal parler ou de parler méchamment, je préférerais retourner voir les commissaires et avoir une conversation avec eux » . Les commissaires eux, devront faire face à la demande de Frédéric Vasseur, qui a fait appel de cette sanction jugée injuste à l’encontre de son pilote.

Frédéric Vasseur « espère » pouvoir discuter avec la FIA

« Nous avons déposé une demande de révision de la décision , a indiqué Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie italienne, dans des propos relayés par l’AFP . Nous l'avons envoyée à la FIA. Nous espérons au moins avoir une discussion ouverte avec eux (les autorités de la FIA). C'est aussi pour le bien de ce sport, pour éviter d'avoir ce type de décision où vous avez trois incidents sur le même virage et pas la même décision... » .

Ferrari estime qu’Alpine s’en est bien sorti en termes de sanctions