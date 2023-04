F1 : Les grands perdants de ce début de saison

Arnaud De Kanel

La trêve printanière va permettre aux 20 pilotes du paddock ainsi qu'à leurs équipes de se reposer mais aussi tirer un premier bilan. Après trois Grand Prix, disputés respectivement à Bahreïn, en Arabie saoudite et en Australie, certains ont perdu beaucoup plus que d'autres.

Après les trois premières courses de la saison, la Formule 1 se met en pause le temps de trois semaines. L'occasion de recharger les batteries pour les protagonistes mais également de tirer le bilan de ce début de saison marqué notamment par la supériorité de Red Bull ainsi que le retour en grâce de Fernando Alonso. A l'inverse, Ferrari, McLaren et même Alpine, ont perdu des points précieux.

Rien ne va plus chez Ferrari

Le grand perdant de ce début de saison est sans conteste Ferrari. Malgré le changement de directeur sportif et la nomination de Frédéric Vasseur, La Scuderia est à la traine. Deuxième force du plateau la saison passée, elle se retrouve désormais en quatrième position. Aston Martin est venue chambouler l'avant du peloton tandis que Mercedes a comblé son retard. Pire encore, Charles Leclerc a été contrait à l'abandon à deux reprises. Lui qui comptait glaner le titre ne compte que 6 petits points après trois courses. De son côté, Carlos Sainz est cinquième, loin de Max Verstappen.

Melbourne, l'arbre qui cache la forêt pour McLaren

S'il y a bien une écurie qui ne devrait pas être là où elle est actuellement, c'est bien McLaren. En proie à d'énormes difficultés en piste, l'écurie britannique pointe à la cinquième place du classement constructeurs grâce au hold-up réalisé en Australie. Dimanche, McLaren a profité du carambolage pour entrer dans les points et se retrouver devant Alpine notamment, alors que l'écurie française est clairement plus forte.

L'accident qui vient tout gâcher pour Alpine

Le début de saison est mouvementé du côté d'Alpine. De la dernière place sur la grille pour Pierre Gasly à Bahreïn à l'accident à Melbourne, l'écurie française est passée par toutes les émotions. En grande forme en Australie, Pierre Gasly était en cinquième position et allait remporter des points précieux pour la suite de la saison. Tout ça, c'était avant que son coéquipier Esteban Ocon ne le percute et que les deux pilotes ne finissent hors course. Un cauchemar.