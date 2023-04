F1 : Verstappen-Alonso, bras de fer pour la légende

Thibault Morlain

A seulement 25 ans, Max Verstappen est déjà double champion du monde en titre de Formule 1. Et au volant de sa Red Bull, le Néerlandais est bien parti pour aller chercher une 3ème couronne. Mais la saison ne fait que commencer et derrière Verstappen, Fernando Alonso prouve qu'il peut aussi rivaliser avec son Aston Martin. L'Espagnol se met donc à rêver d'un 3ème titre de champion du monde. Qui obtiendra donc son 3ème sacre ?

Après 3 Grands Prix en 2023, Max Verstappen est déjà en tête du classement des pilotes au championnat du monde. Il faut dire qu'avec une Red Bull qui écrase la concurrence, le Néerlandais peut déjà se mettre à rêver d'un 3ème titre consécutif en F1. Sacré en 2021 et 2022, Verstappen le sera-t-il en 2023 ? Malgré cette domination, il y a tout de même un semblant de concurrence, notamment avec Fernando Alonso. A peine arrivé chez Aston Martin, l'Espagnol fait forte impression avec 3 podiums en 3 Grands Prix. 3ème au classement général, Alonso se met à rêver d'un 3ème titre de champion du monde, comme Max Verstappen. La bataille s'annonce donc acharnée pour rentrer dans le cercle fermé des pilotes au moins triples champions du monde.

Senna, Piquet, Lauda...

Aujourd'hui, on compte 5 pilotes ayant remporté 3 titres de champion du monde. On y retrouve alors les deux Brésiliens Ayrton Senna et Nelson Piquet. Le premier a été sacré en 1988, 1990 et 1991 tandis que le deuxième a gagné en 1881, 1983 et 1987. Il y a également l'Autrichien Niki Lauda, vainqueur des championnats 1975, 1977 et 1984. Le Britannique Jackie Stewart a lui obtenu ses succès en 1969, 1971 et 1973. Enfin, l'Australien Jack Brabham a été sacré en 1959, 1960 et 1966.

Prost, Vettel...

Viennent ensuite les pilotes qui ont 4 titres de champion du monde au compteur. Ils sont encore moins nombreux puisqu'ils ne sont que 2. Il y a un Français : Alain Prost. Ce dernier avait connu le bonheur lors des saisons 1985, 1986, 1989 et 1993. Enfin, plus récemment, il y a Sebastian Vettel qui lui avait réussi le quadruplé lors de quatre saisons consécutives (2010, 2011, 2012 et 2013).



Et il y a également un certain Juan Manuel Fangio. Comme Sebastian Vettel, lui aussi a remporté 4 titres de champion du monde consécutivement, en 1954, 1955, 1956 et 1957. Mais en 1951, l'Argentin avait également été sacré ce qui fait aujourd'hui de lui un quintuple champion du monde de F1.

Schumacher et Hamilton loin devant

Mais il y a bien évidemment deux légendes qui font mieux que Fangio : Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Le Britannique et l'Allemand comptent chacun 7 titres de champion du monde. La légende de Ferrari l'a emporté en 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Pour ce qui est du pilote Mercedes, les succès ont été obtenus en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Toujours en activité aujourd'hui, Hamilton rêve d'ailleurs d'un huitième titre de champion du monde pour être le seul détenteur du record.