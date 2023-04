F1 : Verstappen comparé à une légende, il peut rougir

La rédaction

Max Verstappen a terminé à la première place pour la deuxième fois de la saison dimanche dernier sur le circuit de Melbourne en Australie. Leader du championnat des pilotes depuis le début de la saison, le pilote Red Bull semble marcher sur l'eau depuis son incroyable victoire en 2021 face à Hamilton. A tel point que Jean Todt, ancien président de la FIA le compare à Michael Schumacher.

La Formule 1 a repris ses droits depuis trois courses et déjà Max Verstappen affiche une sérénité impressionnante. Le Néerlandais s'est bien battu face à Hamilton lors du Grand Prix d'Australie parvenant à le dépasser puis à calmer les ardeurs du Britannique. Une attitude qui lui permet d'être comparé à Michael Schumacher.

Todt revient sur la polémique Verstappen-Hamilton d'Abou Dabi 2021

Jean Todt était le président de la FIA au moment du fameux dernier tour du Grand Prix d'Abou Dabi dans des propos rapportés par le Corriere della Sera : « Je n'ai rien fait, ce n'est pas le rôle du président de la FIA. Les arbitres doivent être autonomes ; avez-vous déjà entendu Infantino dire 'Ici il y avait un penalty, et là non' ? Dans le documentaire (Jean Todt, la méthode sur Canal+), on voit que je regarde cette course dans ma maison de campagne avec l'équipe de tournage. Christian Horner et Toto Wolff m'appellent, et je leur dis : 'Je ne peux pas intervenir, cela relève de la responsabilité des commissaires et du directeur de course'. »

« Max et Schumacher ont quelque chose en commun »