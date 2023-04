La F1 bientôt bouleversée par le ramadan ?

La rédaction

Alors que la saison 2023 de Formule 1 bat son plein, les instances d’organisation elles, sont déjà projetées vers l’avenir. Si la FIA (fédération internationale automobile) est régulièrement pointée du doigt pour ses sanctions, ainsi que sa volonté de constamment renouveler ce sport, il se pourrait que le ramadan, fête traditionnelle musulmane ait un impact considérable sur la programmation du Grand Prix de Tokyo en 2024.

La F1 est une discipline à part. L’organisation des différentes courses, et la programmation des différents circuits relève de beaucoup d’anticipation. Mais la FIA est également une instance régulièrement remise en cause, alors que pour rappel, cette dernière doit fonctionner main dans la main avec Liberty Media, propriétaire du championnat du monde. Si récemment, Max Verstappen s’est notamment plaint des sprints sur les circuits en ville, Fernando Alonso, Esteban Ocon ainsi que Carlos Sainz ont quant à eux, pesté contre les pénalités pour accrochage. Et si les règles du jeu semblent toujours en proie à certaines modifications, cela peut également être le cas pour l’organisation du planning des courses.

Le GP du Japon 2024 décalé par rapport au ramadan

En effet, ce samedi, le média ibérique SoyMotor révèle que Liberty Media souhaite effectuer un changement de programme pour le calendrier 2024. Le GP du Japon, initialement prévu pour la fin de saison, devrait être programmé pour mars 2024. En raison du ramadan, les organisateurs ne pourront pas placer plusieurs courses consécutives dans des pays musulmans.

Un programme dantesque pour les pilotes