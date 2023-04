Fernando Alonso fait halluciner Aston Martin

Florian Barré

Pour sa première saison chez Aston Martin en Formule 1, Fernando Alonso ne pouvait pas rêver mieux. L’ancien de chez Alpine a réalisé trois podiums en trois courses et ce, à la surprise générale. L’écurie se montre d’ailleurs ravie de pouvoir travailler avec l’Espagnol jugé comme un athlète très « sérieux » et qui a « faim de performance ».

Alors qu’il vient tout juste de rejoindre Aston Martin, en remplacement de Sebastian Vettel retraité, Fernando Alonso est monté sur la troisième marche du podium à trois reprises en ce début de saison. Après ses incroyables performances à Bahreïn, à Djeddah (son centième podium en Formule 1) et à Melbourne, il pointe à la troisième place du championnat, derrière les pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Pérez.

«Ils ont chopé une banane», l’OM répond cash https://t.co/TCuFfwp6Vc pic.twitter.com/hn6TiKK24K — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Mike Krack épaté par Alonso

Pour autant, pas sûr que les ambitions d’Aston Martin étaient aussi élevées avant le premier départ de la saison. Une véritable surprise qui récompense la bonne entente entre Alonso et sa direction. Mike Krack s’est exprimé pour la BBC au sujet de son pilote, relayé par Nextgen-Auto : « Dès le premier jour, il a apporté beaucoup d’énergie et de motivation à l’équipe, rien que par sa façon d’être et d’aborder les choses. Il est très, très positif. Si vous montrez l’exemple, c’est très simple d’être le leader. Si vous dites : "L’équipe doit pousser, mais je suis à la plage", il est beaucoup plus difficile d’amener l’équipe à pousser que si le pilote est là lui aussi, a ajouté le directeur d’Aston Martin. Fernando est le premier à arriver le matin et le dernier à partir. Ce sont de petites choses qui permettent à l’équipe de se rendre compte qu’il s’agit de quelqu’un de sérieux dans ce qu’il fait. Il contamine tout le monde comme ça ».

Alonso surpris de la qualité de sa voiture