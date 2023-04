F1 : Hamilton prépare du lourd avec Mercedes

Arnaud De Kanel

Après une année 2022 chaotique, Lewis Hamilton a retrouvé le sourire à Melbourne où il a signé la deuxième position derrière Max Verstappen. Pour lui, Mercedes n'a rien perdu de son savoir faire et il garde confiance en le projet de l'écurie allemande.

Lewis Hamilton n'a pas dit son dernier mot. Malgré une saison 2022 délicate, la pire de sa carrière sans aucun doute, il a su sortir la tête de l'eau en Australie en signant son premier podium de l'année 2023. Un podium prestigieux composé de Max Verstappen et Fernando Alonso qui lui a reboosté le moral et qui lui a redonné l'espoir d'accomplir de grandes choses à nouveau avec Mercedes, une écurie qu'il connait sur le bout des doigts.

Hamilton couvre Mercedes d'éloges

« Nous sommes toujours une équipe qui a gagné le championnat du monde, nous avons des gens extraordinaires qui nous ont accompagnés tout au long de ce voyage. Nous devons toujours nous tenir responsables, chacun d’entre nous. Nous devons tous nous interroger sur notre façon de faire les choses et sur la manière de les améliorer. Il n’y a pas une seule personne dans l’équipe qui pense qu’elle a tout fait correctement et qu’elle ne pourrait pas faire mieux, et tout le monde se concentre sur la correction et l’apprentissage pour aller de l’avant collectivement, améliorer notre communication et améliorer la façon dont nous traitons les choses. C’est une chose importante pour moi, parce que si vous avez un groupe de personnes qui sont coincées dans leurs habitudes et qui ne changent pas, vous resterez dans cette zone de non-compétitivité. Mais ces hommes et ces femmes sont très ouverts d’esprit, c’est une source d’inspiration pour moi de voir le courage qu’ils ont », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

«Je ne pense pas avoir besoin d’une pause mentale»