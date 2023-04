F1 : Hamilton peste contre Mercedes, une réponse tombe

La rédaction

S’il a véritablement pu lancer sa saison 2023 en Australie dimanche dernier, Lewis Hamilton ne reste visiblement pas convaincu de la nouvelle monoplace de Mercedes : la W14. Le septuple champion du monde a une fois encore pesté à l’encontre de son véhicule, accentuant la pression sur son écurie et sur son directeur Toto Wolff. Pourtant, Mercedes l’affirme, les techniciens travaillent jour et nuit pour améliorer leur bolide.

2ème en Australie sur le circuit de Melbourne dimanche dernier, Lewis Hamilton a pu enfin connaître un peu de soulagement. Et pour cause, le pilote britannique n’avait seulement terminé que 5ème lors des 2 premiers Grand Prix de cette saison 2023. Mais si ce GP d’Australie à permis à Hamilton et à Mercedes de se replacer dans la course derrière les RedBull, la W14 (monoplace de l’écurie allemande) reste toujours compliquée à manier pour les pilotes. Un problème que tous les techniciens de la firme tentent de régler depuis quelque temps déjà…

F1 : « Une seconde jeunesse », cette légende prévoit du lourd pour Alonso https://t.co/rhN5WQrbpt pic.twitter.com/3U5jK6X8Rv — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Le directeur technique de Mercedes répond à Hamilton

Et forcément, lorsqu’un pilote de la trempe de Lewis Hamilton critique le véhicule actuel, c’est toute une écurie qui se retrouve mobilisée pour le satisfaire. « Nous travaillons aussi dur que possible en soufflerie pour trouver plus d'appui. Nous travaillerons aussi dur que possible dans le bureau d'études pour que les choses trouvées en soufflerie quelques semaines plus tôt se traduisent dans les performances fournies en piste » , a déclaré James Allison, chef technique de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Mercedes veut s’assurer «que la voiture soit performante» pour Bakou