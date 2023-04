F1 : « Complètement bourré », Hamilton se lâche

La rédaction

Avant de devenir le champion qu'il est devenu, Lewis Hamilton a été un adolescent qui avait succombé un peu aux sirènes de la fougue de la jeunesse. Avant d'avoir un rythme d'ascète, nécessaire pour performer aussi longtemps au plus haut niveau, le jeune Hamilton avait enchaîné les petits boulots pour subvenir à ses besoins et ceux de son père...avant de se vacciner pour toujours contre l'alcool !

En Angleterre, les pubs sont présents à chaque coin de rue de chaque ville. C'est donc tout naturellement que Lewis Hamilton y a déjà mis les pieds, mais seulement pour y travailler. Le septuple champion du monde a travaillé dans le monde de la nuit alors qu'il n'était même pas majeur, comme barman pour gagner un peu d'argent. C'est la seule et unique fois qu'il a été confronté à l'alcool et il en garde un mauvais souvenir.

«Je gagnais 4 euros de l'heure»

Pour gagner un peu sa vie, Lewis Hamilton a travaillé dans un pub et il raconte, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je ne suis jamais allé dans un pub pour boire un coup. Mais j’ai une bonne raison. J’ai travaillé dans un pub quand j’avais 17 ans. J’étais barman. Je pense que je gagnais environ 4 euros de l’heure ou quelque chose de ridicule comme ça. C’était le salaire minimum. C’était une bonne expérience. Mais la meilleure partie a été quand j’ai arrêté. »

«J'ai essayé tous les alcools et j'étais complètement bourré»