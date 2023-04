F1 - Mercedes : Hamilton dépassé, il prend une décision radicale

Arnaud De Kanel

Depuis la saison dernière, Lewis Hamilton fait équipe avec George Russell chez Mercedes. Bien qu'il soit septuple champion du monde, le Britannique connait de moins bons résultats que son homologue. Son avenir est discuté et il a d'ailleurs lâché une annonce récemment à ce sujet, ce qui devrait rassurer ses fans les plus fidèles.

Depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et la perte du titre à l'issue de cette course au profit de Max Verstappen, Lewis Hamilton est en délicatesse. L'époque où il dominait semble très lointaine et sa saison 2022 avait même viré au cauchemar. Pas à l'aise avec sa monoplace, il avait terminé à la 6ème position au championnat du monde tandis que son nouveau coéquipier, George Russell, s'était classé 4ème. Le septuple champion du monde peine à reprendre le dessus sur son jeune compatriote cette année, bien que sa seconde place à Melbourne lui ait permis de prendre ses distances avec un Russell malheureux et contraint à l'abandon sur le circuit de l'Albert Park. Lewis Hamilton sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il n'a toujours pas signé un nouveau bail. Pour autant, il a fait passer un message assez clair.

F1 : Bourreau d’Hamilton, il fait un retour inattendu dans le paddock https://t.co/4L9zJajoy7 pic.twitter.com/sc8oB4pxbc — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

«Je me vois avec Mercedes jusqu’à mes derniers jours»

Lorsqu'on questionne Lewis Hamilton sur son avenir, le Britannique ne passe pas par quatre chemin : il veut continuer et finir chez Mercedes. « Je continue à me sentir chez moi dans cette famille. Je me vois avec Mercedes jusqu’à mes derniers jours, pour être honnête. J’ai des alliés incroyables au sein de l’équipe, d’excellentes relations ici. Tant que je peux continuer à faire avancer l’équipe, vraiment contribuer… S’il y a un jour où je sens que je ne peux plus le faire, il sera temps qu’un jeune entre », confiait-il. Hamilton compte bien poursuivre donc, malgré les limites de sa monoplace.

Hamilton «conscient» des limites de la Mercedes