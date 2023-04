F1 : Hamilton ressuscite, Verstappen est menacé

La rédaction

Il y a tout juste une semaine, Max Verstappen s'imposait pour la première fois de sa carrière en Australie. Une victoire qui conforte sa place de leader du championnat des pilotes. Derrière se trouve Lewis Hamilton qui a retrouvé le goût de monter sur le podium, lui qui n'y était plus monté depuis quatre courses, une éternité pour lui. Malgré une voiture moins puissante que les autres, le septuple champion du monde va tout de même battre un beau record cette saison.

Lewis Hamilton semblait résigné depuis le début de la saison mais il a retrouvé le sourire à Melbourne. Au terme d'une course incroyable avec huit abandons et trois drapeaux rouges, le pilote britannique de Mercedes a terminé pour la première fois de la saison sur le podium, à la deuxième place. Il a même pu jouer la victoire jusqu'au dernier tour suite aux circonstances de la course avec quatre départs arrêtés. Le Britannique continue de distance Verstappen qui va devoir s'employer pour battre les records d'Hamilton.

Hamilton va rentrer dans un top 3 légendaire

Lewis Hamilton est un pilote de Formule 1 depuis 2007. Forcément, il détient des records de longévité qui vont être durs à aller chercher, surtout lorsque l'on connaît le talent du Britannique et ses sept titres de champion du monde remportés. Néanmoins, au classement des pilotes ayant disputé le plus grand nombre de Grand Prix, il est encore distancé par trois légendes : le Brésilien Rubens Barrichello (323 départs), le Finlandais Kimi Räikkönen (350 départs) et Fernando Alonso (559 départs). Avec 313 départs, Lewis Hamilton rentrera donc un peu plus dans la légende en dépassant le pilote brésilien en août prochain, sur le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas.

F1 : Clash entre Verstappen et Hamilton, Red Bull réagit https://t.co/q8HNfpYfyi pic.twitter.com/gMXQ0aSpM3 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Verstappen a encore du boulot

Max Verstappen n'a que 25 ans et n'est présent sur les circuits que depuis 2015 mais ce qui lui reste à accomplir est vertigineux. Le pilote néerlandais a déjà disputé 166 courses pour 80 podiums. Ce nombre de podium le classe déjà à la huitième place, en compagnie d'un certain Ayrton Senna. Mais il reste bien loin du leader, Lewis Hamilton, qui compte 192 podiums. Prochaine étape pour Verstappen, rentrer dans le cercle très fermé des six pilotes étant déjà monté plus de 100 fois sur le podium d'une course de F1.