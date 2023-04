F1 : Adulé par Netflix, il fait une étonnante révélation

La rédaction

Produite depuis 2019 par le géant Américain Netflix, la série « Formula 1 : Drive to Survive » connaît un franc succès dans le monde entier. Cette dernière, qui se veut toujours plus proche des pilotes ainsi que des coulisses des différentes écuries, a permis à Gunther Steiner, directeur de Haas, de gagner en popularité. Mais ce dernier souhaite tout de même garder les pieds sur terre.

Fin mars 2021, les producteurs de la série N etflix, Drive to Survive (pilotes de leur destin en version française), annonçaient que cette dernière avait été reconduite pour les 2 prochaines saisons de F1. Si la dernière en date, couvrant les courses de 2022, a été dévoilée en février dernier, nul doute que les fans attendront avec impatience une saison 6. Au fur et à mesure des années, un homme en particulier, a beaucoup été apprécié des téléspectateurs. Ce dernier n’est d’autre que Gunther Steiner, patron italien de l’écurie Haas depuis 2016, dont la bonne humeur constante, ainsi que son caractère jovial lui ont valu une hausse de popularité.

Gunther Steiner «n’a jamais regardé» la série Netflix

Dans des propos rapportés par Next-gen Auto , le boss de l’écurie Haas, également connu pour son utilisation prononcée du mot « F*ck » , s’est livré sur cette fameuse série : « Je vais vous avouer quelque chose : je ne l’ai jamais regardé ! Je veux l’éviter. Si vous vous regardez, vous changez, et je ne veux pas faire ça. Vous voulez faire mieux ou vous améliorer. Mais je ne suis pas un acteur, donc je n’ai pas besoin de faire mieux. Si je ne regarde pas, je ne ressens pas de pression sur ce que je dois faire la prochaine fois. Je ne veux pas changer. Cela ne sert à rien de le faire maintenant » .

La série produite par Netflix «n’enlève rien à la course» affirme le patron de Haas