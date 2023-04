F1 : Leclerc n'y arrivera pas, Verstappen rassuré

La rédaction

Après trois Grands Prix disputés, quelques conclusions commencent déjà à émerger. Tout d'abord, les Red Bull semblent avoir pris une avance assez confortable et cela paraît difficile pour les autres écuries de suivre le rythme et de se rapprocher. Tout dépendra du tracé du circuit. Et pour l'ancien pilote de F1 Timo Glock, cette domination sans partage va se poursuivre, d'autant que Ferrari déçoit.

La saison dernière, Ferrari semblait enfin au niveau pour tenter de concurrencer Red Bull pour le titre. Charles Leclerc avait réussi quelques prouesses en s'imposant face à Max Verstappen mais cette éclaircie dans l'écurie italienne fut de courte durée puisque Verstappen a fini par remporter tranquillement le titre de champion du monde, le deuxième de suite. Cette saison, aucun pilote Ferrari n'est encore monté sur le podium bien loin des espérances de Ferrari au début de cet exercice...

« Red Bull mettra à nouveau un grand écart à Bakou »

Timo Glock, ancien pilote de Formule 1, juge le début de saison de Red Bull dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Y a-t-il un espoir que les prochaines courses soient plus excitantes ? Je pense que le fait que le peloton était plus rapproché à Melbourne était dû aux caractéristiques de la piste. A Bakou, il y a plus de virages, de longues lignes droites, où l’effet DRS de Red Bull entre en jeu. C’est pourquoi je pense que Red Bull mettra à nouveau un plus grand écart entre eux et la concurrence à Bakou. »

