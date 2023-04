F1 : Les pilotes déjà en vacances, voilà pourquoi

Arnaud De Kanel

Le paddock a pris ses vacances pendant 3 semaines. Vacances c'est un bien grand mot car les usines restent ouvertes durant cette pause printanière inédite. En effet, suite à l'annulation du Grand Prix de Chine, la Formule 1 a décidé d'octroyer un break à ses pilotes, bienvenu pour certains, moins bien reçu pour d'autres.

Alors que seuls trois Grand Prix ont été disputés, la Formule 1 s'arrête déjà pour trois semaines. Une nouvelle fois, le Grand Prix de Chine a été annulé et les organisateurs ont décidé de ne pas le remplacer pour des raisons économiques notamment. Le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Azerbaïdjan sont les seuls à pouvoir proposer plus de 50M€ (la somme que débourse la Chine) pour organiser la course. Un temps annoncé à Portimao, le Grand Prix n'a pas été reconduit et les avis divergent suite à cette décision. Charles Leclerc et Max Verstappen s'en réjouissent mais Fernando Alonso et encore le local Guanyu Zhou auraient aimé courir.

«Une opportunité de travailler» pour Leclerc

A la différence de la trève estivale, les usines des écuries restent donc ouverte car cette pause n'est pas voulu. Pour des équipes à la traine comme Ferrari, c'est une aubaine. « Dans la situation dans laquelle nous sommes en tant qu’équipe, nous prenons cela comme une opportunité de travailler autant que possible pendant cette pause - afin d’obtenir des évolutions aussi rapidement que possible et d’être aussi compétitifs que nous le souhaitons le plus tôt dans cette saison. La saison est encore très, très longue, nous n’avons fait que deux courses. Nous sommes donc pleinement motivés pour revenir au top. Et nous allons essayer d’utiliser ces semaines de la meilleure façon possible », a confié Charles Leclerc dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Pour Max Verstappen, encore touché par sa maladie à Djeddah, c'est l'occasion de se reposer. « Il y a quelques semaines, je dirais que je n’avais pas hâte d’y être, mais je suis tombé vraiment malade. Je me bats un peu depuis ce temps. Donc, pour moi, ces trois semaines me permettront de retrouver une forme physique complète, de refaire un programme sportif complet surtout », a ajouté le double champion du monde en titre.

«Je préfère continuer à courir»