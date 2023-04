F1 : Verstappen veut claquer la porte, Red Bull se prépare

Arnaud De Kanel

Max Verstappen écrase la concurrence en Formule 1. Le Néerlandais reste sur deux titres consécutifs et se dirige même vers un troisième sacre. Malgré tout, cette domination commence à le lasser. Présent dans le paddock depuis 2016, Verstappen ne cache pas son envie d'aller voir ailleurs à l'issue de son contrat. Red Bull sait qu'il sera difficile de le remplacer.

Encore dominateur cette saison, Max Verstappen pourrait bien venir ajouter un troisième titre à son palmarès. Cela n'est pas près de s'arrêter car il est en contrat jusqu'en 2028. Forcément, cela commence à le lasser. Verstappen est dans le paddock depuis 2016 et comme tout bon pilote, il veut aller voir ailleurs. Il garde notamment dans un un coin de sa tête Les 24h du Mans où il pourrait former un duo avec son père, Jos, ou également Fernando Alonso. Max Verstappen ne se voit pas faire de vieux os en Formule 1 et ne cache pas son envie de stopper en 2028. Red Bull sait que ce jour arrivera.

F1 : Clash entre Verstappen et Hamilton, Red Bull réagit https://t.co/q8HNfpYfyi pic.twitter.com/gMXQ0aSpM3 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

«Je me souviens de l’avoir vu se préparer pour la course»

« A Zandvoort, son pays d’origine était transformé en une boîte de nuit pour le week-end. Le bruit sur la grille, l’attente, la famille royale était là. Je me souviens de l’avoir vu se préparer pour la course, alors que c’est juste un garçon de 24 ans, d’une façon inédite. Il avait cette incroyable capacité à se détacher de ce qui se passait autour de lui et à être dans l’instant. Il a fait une course incroyable, il l’a gagnée, mais il n’y a pas eu de bain de foule à la fin. C’était juste 'en route pour le prochain Grand Prix’ pour lui », a confié Christian Horner, qui sait très bien qu'il est irremplaçable.

«Il n’y a pas d’autre Max»