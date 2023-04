F1 : Alonso fait une annonce, Verstappen est prévenu

Hugo Chirossel

Parti d’Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso revit cette saison. Avec trois podiums en autant de Grand Prix, l’Espagnol âgé de 41 ans a même l’espoir de réussir à décrocher un troisième titre mondial avec sa nouvelle écurie, qu’il n’a plus remporté depuis 2006. Cependant, le double champion du monde a conscience que la route est encore longue pour y parvenir.

En août dernier, alors que Sebastian Vettel a annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison, Fernando Alonso a pris une décision inattendue. Deux ans après son arrivée, le double champion du monde (2005, 2006) a décidé de quitter Alpine et de rejoindre Aston Martin, afin de remplacer l’Allemand. Un choix qui en a surpris plus d’un, mais qui aujourd’hui prend tout son sens. Alors que trois Grand Prix ont été disputés pour le moment, Fernando Alonso a fini à trois reprises sur le podium.

F1 : C'est la guerre avec Verstappen ? Pérez répond https://t.co/e8qkuoZFIQ pic.twitter.com/qYz5poWl8M — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

« J’espère être un prétendant au titre »

À 41 ans, Fernando Alonso est toujours autant motivé. Avec Aston Martin, il espère même réussir à décrocher un troisième titre de champion du monde, qui lui échappe depuis maintenant 17 ans. « Maintenant, je me retrouve avec la plus longue carrière de tous les temps en F1, et je suis toujours frais, toujours motivé, profitant toujours de chaque jour. Alors oui, il me reste encore quelques années, et j’espère être un prétendant au titre à l’avenir », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Un troisième titre mondial est l’objectif »