F1 : C'est la guerre avec Verstappen ? Pérez répond

Double champion du monde en titre, Max Verstappen est donc en quête d'un triplé pour cette année 2023. Mais attention à la concurrence... de Sergio Pérez. Le second pilote Red Bull pourrait lui aussi avoir son mot à dire pour le sacre final. De quoi alors créer certaines tensions en interne entre les deux coéquipiers ? Le Mexicain s'est prononcé sur le sujet.

Après 3 Grands Prix en cette saison 2023 de Formule 1, Red Bull survole la discipline. En effet, les monoplaces de Max Verstappen et Sergio Pérez sont au-dessus du reste. Avec 2 victoires au compteur, le Néerlandais est en tête du classement du championnat du monde. Le Mexicain est lui juste derrière avec un succès. Une victoire obtenue en Arabie Saoudite qui avait d'ailleurs mis en exergue certaines tensions entre Verstappen et Pérez. Se dirige-t-on alors vers une guerre chez Red Bull entre les deux pilotes à la lutte pour le titre de champion du monde ?

F1 : Hamilton provoque la panique chez Mercedes https://t.co/9WHJPTr7F6 pic.twitter.com/lVB7C72YLe — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

« On se respecte beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser »

Rapporté par Motorsport , Sergio Pérez s'est confié sur sa relation avec Max Verstappen. Le pilote Red Bull a alors expliqué : « Je suis ici pour faire ce qu'il y a de mieux pour moi aussi mais pour être honnête, on se respecte beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser. Il y a une très bonne ambiance au sein de l'équipe, il y a un très haut niveau de respect entre tous les ingénieurs de l'équipe, qu'ils soient de son côté ou du mien. Je pense que nous sommes tous les deux assez matures pour savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Tant que ce sera le cas, je ne m'attends pas à ce que les choses changent ».

« Il faudra que je donne le meilleur de moi-même à chaque week-end »