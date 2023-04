F1 : Max Verstappen pousse un nouveau coup de gueule

Arnaud De Kanel

Il risque d'y avoir du changement en Formule 1 dans les semaines à venir ! En effet, les organisateurs prévoient des séances de qualifications pour les courses sprints, ce qui rajouterait donc des épreuves aux pilotes qui sont déjà confrontés à un calendrier très dense. Max Verstappen s'oppose à ce projet et il l'a fait savoir.

La Formule 1 veut se renouveler et compte pour cela ajouter des qualifications indépendantes de celles qui définissent la grille de départ des Grand Prix. Ces qualifications concernent la très discutée « course sprint », pas forcément appréciée des pilotes. Cela risque d'entraineur encore plus de fatigue et Max Verstappen n'est pas du tout emballé par l'idée.

«Je n'aime pas ça»

« Je n'en suis pas du tout fan. Je pense que lorsque nous mettons en place ce genre de choses, le week-end devient encore plus intense alors que nous avons déjà beaucoup de courses à disputer. J'estime que ce n'est pas la bonne façon de procéder. Je comprends, bien sûr, qu'ils veuillent que chaque jour soit passionnant, mais je crois qu'il serait peut-être préférable de simplement raccourcir le week-end, de ne faire des courses que le samedi et le dimanche et de rendre ces deux journées passionnantes. Nous nous dirigeons vers des saisons de 24 ou 25 Grands Prix – parce que c'est ce vers quoi nous allons – et si nous commençons à ajouter encore plus de choses, cela n'en vaudra pas la peine pour moi de toute façon. Je n'aime pas ça », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Motorsport.com , avant d'ajouter.

«Je ne trouve pas que ce soit dans l'ADN de la Formule 1»