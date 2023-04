F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen ne veut pas la vie d’Alonso

Pierrick Levallet

Considéré comme le meilleur pilote actuel, Max Verstappen pourrait entrer encore plus dans l'histoire à l'avenir. Toutefois, le Néerlandais ne se voit pas vraiment durer très longtemps en F1 à l'inverse de Lewis Hamilton. D'ailleurs, Red Bull a confirmé que le pilote de 25 ans ne devrait pas reproduire le schéma de vie de Fernando Alonso.

Double champion du monde, Max Verstappen pourrait être amené à marquer l’histoire de la F1. Le Néerlandais, qui semble bien parti pour rafler un troisième titre mondial, est bien supérieur au reste de ses concurrents en cette année 2023. Le pilote de Red Bull a grandement évolué ces dernières années. Cependant, il ne devrait pas être de la trempe d’un Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen ou encore Fernando Alonso niveau longévité.

F1 - GP d’Australie : Le coup de maître de Verstappen https://t.co/Seh6SRLtb9 pic.twitter.com/drN0cxQBFY — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

«Je ne le vois pas être comme Fernando Alonso»

« Max est son propre agent et il est très, très fort dans ses opinions et dans sa vision de ce qu’il veut faire dans sa vie. Et oui, je ne le vois pas être comme Fernando Alonso et courir encore à 41 ou 42 ans, en tout cas peut-être pas en Formule 1. Mais ce qu’il aime et passionne, c’est la course, pas forcément la F1. S’il ne court pas sur une piste, il court dans le monde virtuel, il conduit aussi des GT pour le plaisir, et sa passion est juste la conduite et la course, et tant que cela brûle en lui, il va continuer. Mais combien de temps cela durera, c’est le propre voyage de chaque individu, il doit le découvrir par lui-même » a ainsi avoué Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je ne continuerai pas à le faire après mes 40 ans»