F1 : Alpine prédit une véritable catastrophe

Après seulement 3 Grand Prix disputés, la saison 2023 de Formule 1 aura tout de même livré quelques enseignements. Si RedBull et Max Verstappen semblent intouchables alors que Fernando Alonso connaît une seconde jeunesse, c’est bien les différents accrochages et les nombreuses pénalités qui se retrouvent sur le devant de la scène. Une situation qui n’est pas près de changer selon Esteban Ocon (Alpine).

Alors qu’il pointe actuellement à une bien terne 12 ème place au classement du championnat du monde, Esteban Ocon ne décolère pas. Et pour cause, le pilote de 26 ans membre de l’écurie Alpine a été l’un des plus touchés par les pénalités de la FIA depuis le début de saison. En effet, les commissaires de courses sont désormais extrêmement pointilleux quant à la question du placement des pilotes sur la grille de départ. Lors du 1er GP de la saison du côté de Bahreïn, Esteban Ocon avait subi une pénalité de 5 secondes pour avoir dépassé les lignes blanches de positionnement. Même cas de figure 2 semaines plus tard à Djeddah pour Fernando Alonso (Aston Martin). Et bien que les plaintes successives des 2 anciens coéquipiers chez Alpine ont contribué à l’élargissement des lignes de départ, le pilote français n’estime pas cette mesure suffisante.

« Beaucoup plus de voitures pénalisées cette année » prédit Esteban Ocon

« Il y aura beaucoup plus de voitures pénalisées cette année, c'est certain. Ça paraît idiot d'être pénalisé pour ce genre de choses parce que ça peut sembler très simple, mais c'est parce qu'on ne peut rien voir de là où on est assis » , peste Esteban Ocon dans des propos relayés par Motorsport.com .

La réforme de la FIA devrait « aider » les pilotes conçoit Ocon