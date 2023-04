F1 - Alpine : Gasly et Ocon déjà sous pression

Arnaud De Kanel

Alpine avait l'occasion de réaliser une excellente opération lors du Grand Prix d'Australie suite aux abandons de Charles Leclerc et de George Russell. Et alors que l'écurie française s'apprêtait à amasser des points précieux, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont percutés et ont fini hors course. Ils n'auront déjà plus le droit à l'erreur à Bakou.

A Melbourne, en quelques minutes, Alpine est passé du rêve au cauchemar. Esteban Ocon et surtout Pierre Gasly pouvaient rêver très grand au moment du re-start suite à l'accident de Kevin Magnussen. Finalement, tout s'est écroulé car les deux monoplaces sont entrées en collision contre toute-attente et cela met Alpine dos au mur avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan.

F1 : Alonso fait une annonce, Verstappen est prévenu https://t.co/oCFPt9sTmb pic.twitter.com/PW0l6ekPAJ — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Le scénario catastrophe

Alpine avait du rythme en Australie, son plus gros depuis le début de la saison sans aucun doute. les deux monoplaces tricolores n'avaient rien à envier aux Ferrari par exemple et il y avait la place de faire un gros résultat d'autant plus que Charles Leclerc et George Russell avaient jeté l'éponge très tôt dans le Grand Prix. Pierre Gasly avait réalisé une course quasi-parfaite et il était en cinquième position au moment où le drapeau rouge a été brandi. A la faveur d'un bon re-start, il avait toutes ses chances de viser le podium, voire mieux. Tout cela n'était qu'illusoire finalement car le Rouennais s'est fait percuter à l'arrière par... son coéquipier. Esteban Ocon était pourtant parti de la dixième place sur la grille mais un incroyable concours de circonstances, dû notamment à un freinage tardif de Carlos Sainz, a dangereusement rapproché les deux voitures qui se sont heurtées avant de finir leur course dans le mur. Derrière, McLaren en a profité pour marquer des points précieux alors que l'écurie britannique est clairement inférieure depuis le début de la saison. Alpine n'a donc pris que 8 points en 3 courses, c'est trop peu pour ses ambitions. De plus, cet accident à entrainer une production de pièces imprévue et conséquente qui freine le développement des monoplaces.

«Cet accident nous a coûté très cher»